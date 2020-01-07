Polícia identifica suspeito de atear fogo em morador de rua em SP

Morador em situação de rua foi ferido na Rua Celso de Azevedo de Marques, na Mooca, zona leste de São Paulo. Crédito: Reprodução Google Maps

A Polícia Civil solicitou à Justiça, na tarde desta terça-feira (7), a prisão temporária de um homem acusado de atear fogo em um morador de rua no último domingo (5), por volta da 0h30, na região da Mooca (zona leste da capital paulista).

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) não havia confirmado se a prisão havia sido decretada até a publicação desta reportagem.

A polícia usou imagens de câmeras de monitoramento, além do reconhecimento de testemunhas, para identificar o suspeito, que está sendo procurado. A identidade dele não foi informada para não prejudicar as investigações.

O homem é acusado de despejar um líquido inflamável e depois atear fogo no produto, que atingiu o morador de rua Carlos Roberto Vieira da Silva, 39 anos, que dormia sob a marquise de um supermercado na rua Celso Azevedo Marques.