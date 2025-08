Dentro de ônibus

Polícia flagra homem com 600 filhotes de jabutis em malas no RJ

Os animais seriam levados para Duque de Caxias para serem vendidos; as malas vistoriadas estavam no bagageiro do ônibus

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 14:56

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um homem que transportava 600 filhotes de jabutis piranga dentro de malas. O flagrante ocorreu na tarde desta quinta-feira (31), em um ônibus, na rodovia BR-116, altura do km 73, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os animais seriam levados para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para serem vendidos. As malas vistoriadas estavam no bagageiro do ônibus.>

O veículo fazia a linha entre Natal, no Rio Grande do Norte, e o Rio. O homem embarcou em Feira de Santana, na Bahia. Em depoimento, ele disse que era a primeira vez que fazia esse tipo de transporte e receberia uma quantia em dinheiro por isso. No entanto, de acordo com a PRF, ele já foi preso pelo mesmo crime em 2015. Cada exemplar da espécie é vendido no mercado ilegal por aproximadamente R$ 700. Uma parte dos filhotes morreu devido às condições precárias do transporte.>

Segundo o Instituto Butantan, os jabutis piranga são animais dóceis, que vivem muito e podem chegar a 100 anos. Essa é uma das explicações para a espécie ser diretamente afetada pelo comércio ilegal. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, na zona norte do Rio.>

