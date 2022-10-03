PL de Bolsonaro tem maior bancada no Congresso

SÃO PAULO - O PL de Jair Bolsonaro ganhou ao menos 23 deputados na eleição deste domingo (2), chegando a 99 e se tornando a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos, desde que o antigo PFL -que daria origem ao Democratas, hoje parte da União Brasil- fez 106 parlamentares na reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em 1998.
Apesar desse crescimento, a correlação de força dos principais grupos partidários da Casa, Centrão e a atual oposição a Bolsonaro, deve ficar praticamente a mesma. Isso se deve à queda nas cadeiras reservadas a partidos que integram essas coalizões, em especial o PSB (aliado a Lula, opositor de Bolsonaro) e PP (centrão).
Também neste domingo, um terço do Senado foi renovado. Ao todo, foram eleitos 27 senadores este ano, um para cada estado, incluindo o Distrito Federal.
Os resultados consolidam o PL, de Bolsonaro, como o partido com a maior bancada da Casa, formada por 81 senadores. A sigla ocupará 14 cadeiras a partir de 2023 -cinco a mais que a última formação. Clique para ver a composição do novo Senado.