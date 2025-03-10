Perito Ricardo Molina briga com esposa e coloca fogo em objetos em casa

O perito Ricardo Molina de Figueiredo, 73, conhecido por atuar no caso PC Farias, colocou fogo em objetos durante uma briga com sua companheira. Ele já tinha sido acusado de violência doméstica em 2023 pela ex-mulher.

A briga do casal ocorreu dentro de casa, no bairro Caminhos de São Conrado, em Campinas. Na noite de sábado (8), a Polícia Militar foi ao local após denúncias, e a Polícia Civil investiga a ocorrência de violência doméstica.

Perito Ricardo Molina Crédito: Rede Amazônica/Reprodução

Molina colocou fogo em alguns objetos. Segundo o boletim de ocorrência, ele incendiou alguns pertences, como roupas e papéis. A PM conseguiu resgatar a mulher que estava em outro cômodo.

Ele foi autuado e um canivete que estava com ele foi apreendido. Os dois foram levados para atendimento médico e depois para a Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde foram ouvidos. O caso foi registrado como violência doméstica e contravenções penais, segundo nota da SSP-SP (Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo).

A investigação é feita por meio de inquérito. O UOL acionou o contato disponível no site de Molina, que informou que houve "somente uma discussão de casal. Os dois estão bem e seguem o relacionamento".

MOLINA FOI ACUSADO EM 2023

Ele foi investigado após acusações de violência doméstica, psicológica e patrimonial feitas pela ex-mulher Janinne Jasem. A advogada publicou vídeos gravados no dia 11 de março daquele ano que mostravam uma discussão do casal. O objetivo, segundo ela, era deixar um alerta para outras mulheres.

Nas imagens, ele é visto quebrando vidros, urinando em cima de uma Bíblia e jogando roupas e maquiagens pela janela. Molina também xinga a mulher e a ameaça de morte.

"Temo que a justiça não seja feita.": "Eu realmente temo contra a minha vida e o que ele é capaz de fazer. Eu tenho pesadelos de que eu estou sendo assassinada, sequestrada. Eu não saio de casa se o meu namorado não estiver junto", disse a advogada, à época, nas redes sociais. "Mesmo conhecendo a lei, eu ainda temo que a justiça não seja feita."

Em outros vídeos divulgados por ela, Molina ameaça estrangular o cachorro do casal. Também, imagens mostram a casa deles destruída, com móveis revirados e quebrados. Segundo a defesa da mulher, a gravação era de 2020 e os danos teriam sido causados pelo ex-marido.

Na ocasião, Molina disse ao Estadão que teria descoberto uma traição. A mulher negava a acusação e afirmou que ele manteve casos extraconjugais ao longo do casamento acusação negada por ele.