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Vitor Vogas

Pela 3ª vez, um aliado de Amaro vai comandar a Secretaria de Esportes

Rodrigo Ronchi é o terceiro parceiro político do deputado que assume a chefia da pasta no atual governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 17:19

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 17:19

Aliado do deputado estadual Amaro Neto (PRB), o jornalista Rodrigo Ronchi assumiu nesta quarta-feira (5) o comando da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).
Entrada da Secretaria de Estado de Esportes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Ronchi foi designado para o cargo de secretário pelo governador Paulo Hartung (MDB), conforme decreto publicado nesta quarta no Diário Oficial do Estado. Ele ocupa o cargo no lugar do ex-deputado estadual Marcelo Coelho (PDT), exonerado a pedido.
Esse é o terceiro aliado de Amaro que passa pelo comando da Sesport na atual administração.
De fevereiro a agosto de 2017, a secretaria foi chefiada pelo vereador de Vitória Max da Mata, então muito próximo a Amaro e filiado ao PDT. Hoje, o vereador está no PSDB e é candidato a deputado estadual.
No lugar de Da Mata, quem assumiu a pasta foi Roberto Carneiro, à época também filiado ao PDT. Carneiro é o principal articulador político de Amaro. Ficou à frente da Sesport até o início de abril deste ano. Hoje fora da equipe de governo, preside o PRB no Espírito Santo e coordena a campanha de Amaro a deputado federal.
Desde abril deste ano, Rodrigo Ronchi é subsecretário para assuntos administrativos da Sesport. Mas o aliado de Amaro já passou por outro cargo no governo. Em setembro de 2017, foi nomeado para exercer o cargo de gerente de atividades meio da Casa Civil.
ALIADO DE COLNAGO
 
O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira também traz uma mudança envolvendo um dos principais aliados do vice-governador César Colnago (PSDB): o também tucano Wesley Goggi.
Ex-presidente do PSDB em Vitória, Goggi estava lotado no governo no cargo comissionado de assessor especial nível III da Secretaria de Estado de Saúde (salário bruto de R$ 9.331,69). Mas o cargo e seu respectivo ocupante foram transferidos para a estrutura da Secretaria da Casa Civil, pasta responsável pela articulação política do governo.
Antes do início da campanha, Goggi afirmava que seria candidato a deputado federal. Mas sua candidatura não se confirmou.

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