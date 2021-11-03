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Ricardo Barros

PEC dos Precatórios tem votos para ser aprovada, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara acredita que haverá quórum suficiente para votação da proposta nesta quarta-feira (03). Sessão foi convocada para as 18h
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2021 às 16:32

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 16:32

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) disse que no encontro com Bolsonaro, o deputado Luis Miranda levou cópias de reportagens sobre o suposto envolvimento em contratos firmados com a empresa Global Saúde.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) disse que no encontro com Bolsonaro, o deputado Luis Miranda levou cópias de reportagens sobre o suposto envolvimento em contratos firmados com a empresa Global Saúde. Crédito: Pedro França/Agência Senado
O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (3), que há votos suficientes para aprovar a PEC dos Precatórios.
Ele disse também que há garantia de quórum para a votação nesta quarta (2). A oposição não mudou de ideia.
A PEC defendida pelo governo pretende modificar o cálculo do teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família.
O líder do PT, Bohn Gass (PR), afirmou à coluna Painel que o partido votará contra.
Integrantes do governo Bolsonaro contavam com recuo do PT para aprovar a proposta uma vez que demandas dos governadores do Nordeste foram atendidas. ​
O governo fez nos últimos dias forte pressão em cima da base, ameaçando paralisar transferências de emendas impositivas para quem se ausentasse da sessão.
A pressão resultou em uma queda de braço entre a Câmara e o Palácio do Planalto.
Os deputados da base e de partidos independentes pedem a liberação de mais recursos para apoiar a proposta.
Aliados de Bolsonaro, entretanto, ameaçam cortar até as emendas impositivas, cujo pagamento é obrigatório, dos parlamentares para pressionar pelo apoio à PEC.
Na contabilidade dos parlamentares, o placar atual é apertado para o governo. Com quórum máximo, a expectativa é ter cerca de 10 votos além dos 308 necessários para aprovação.
O governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) pretendiam votar a PEC na quarta (27), mas a ausência de deputados e divergências no texto adiaram a votação.
Após reunião de líderes da base com Lira, a votação foi confirmada para a sessão desta quarta (3).

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