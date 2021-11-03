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Câmara dos Deputados

Lira convoca sessão para votar PEC dos Precatórios esta quarta (03)

A convocação da sessão deliberativa trata-se de ato incomum, já que os deputados não costumam ir até Brasília em semanas com feriado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 nov 2021 às 14:16

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 14:16

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou sessão deliberativa para votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios nesta quarta-feira (03), às 18h. Trata-se de ato incomum, já que os deputados não costumam vir a Brasília em semanas com feriado. 
A escolha de um horário tardio é uma tentativa de aumentar a presença de parlamentares no Plenário, enquanto reuniões e tentativas de acordo devem ocorrer ao longo desta tarde em busca de apoio. Por ser uma PEC, é preciso obter, no mínimo, 308 votos favoráveis. A oposição no entanto, já deixou claro que pretende votar de forma unificada contra o texto. Para haver margem de segurança a favor da proposta, o governo precisa de ao menos 450 deputados na Casa, que retomou as sessões presenciais na semana passada.

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