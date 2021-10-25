'PEC do Pazuello' está parada na Câmara e não entrará em vigor para 2022

A deputada federal Bia Kicis é aliada do governo Bolsonaro e demorou um mês para indicar relator para proposta

Bia Kicis (PSL-DF), presidente da CCJ, levou um mês para decidir a relatora. Ela escolheu Chris Tonietto (PSL-RJ), sua aliada bolsonarista, que está há dois meses com o texto.

Na avaliação de deputados, contribuíram para o arrefecimento da pressão pela aprovação a submersão de Pazuello e o fato de que, como não foi promulgada antes de 2 de outubro, não entrará em vigor nas eleições de 2022.