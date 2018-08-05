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Candidatura

PCdoB mantém candidatura de Manuela e define Adilson Araújo como vice

Dirigentes do partido mantêm, no entanto, ainda aberta a possibilidade de compor com o PT

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 20:11
O PCdoB decidiu manter a candidatura da deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila à Presidência da República nas eleições 2018, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast Político. O escolhido para ser vice dela é o sindicalista Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB).
A decisão deve ser formalizada ainda neste domingo (5) após uma reunião do comitê central do partido, em São Paulo. Dirigentes do PCdoB mantêm, no entanto, aberta a possibilidade de compor com o PT, caso Manuela seja escolhida como a vice imediata de Lula.
A prioridade do PCdoB era unificar o campo da esquerda, mas as conversas com PDT e PT não prosperaram. O PT chegou a sinalizar que convidaria Manuela para ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde 7 de abril em Curitiba, mas a proposta foi barrada por membros da sigla.
Dirigentes do PT ainda farão uma última tentativa de convencer os comunistas a mudarem de ideia. O PCdoB apoiou o PT em todas as eleições presidenciais desde 1989.

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