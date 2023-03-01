Patriota expulsa vereador que ofendeu baianos vítimas de trabalho escravo

SÃO PAULO - O partido Patriota expulsou nesta quarta-feira (1º) o vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel. Durante um discurso na Câmara dos Vereadores da cidade, o político ofendeu trabalhadores encontrados em situação análoga a escravidão em Bento Gonçalves (RS).

O diretório nacional do Patriota disse que a fala de Fantinel desrespeitou a dignidade humana. Segundo o partido, o vereador se referiu "de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante".

Mesmo expulso de partido, Sandro Fantinel segue como vereador Crédito: Bianca Prezzi/Câmara de Caxias do Sul

Mesmo expulso do partido, o vereador pode seguir no cargo. Esse foi o entendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao julgar casos semelhantes.

"Essa situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade", afirma ofício do Patriota

Em sessão na Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul na terça-feira (28), Fantinel disse aos agricultores gaúchos que "não contratem mais aquela gente lá de cima".

"Única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor", disse ele, minimizando a exploração sofrida pelos trabalhadores.

Duzentas e sete pessoas foram resgatadas na semana passada de condições análogas a escravidão. Elas atuavam na colheita e carregamento de uvas em Bento Gonçalves (RS). A maioria vinha da Bahia

Eles trabalhavam para uma empresa prestadora de serviço contratada pelas vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi.

As vítimas eram obrigadas a viver em um alojamento sujo, comendo comida estragada. Os patrões também usavam choques elétricos e spray de pimenta, segundo depoimentos.