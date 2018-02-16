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Crise de segurança

Para Maia, intervenção no Rio é 'salto triplo sem rede'

Presidente da Câmara admite que precisou ser convencido da necessidade de se colocar em prática plano de segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 19:30

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 19:30

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), repetiu diversas vezes nesta sexta-feira (16) que a decisão de intervir na segurança pública do Rio é arriscada e precisa ser muito bem planejada para dar certo.
Está se dando um salto triplo sem rede, não se pode errar com a intervenção, disse Maia, durante café da manhã com jornalistas nesta sexta.
Maia admitiu que precisou ser convencido da necessidade de se colocar em prática o plano, que foi traçado pelo governo federal. O presidente da Câmara também afirmou que só foi comunicado após a decisão já ter sido tomada.
A decisão de intervir na segurança do Estado foi tomada na noite de quinta (15) em uma reunião no Palácio da Alvorada, da qual também participou governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB).
O decreto, assinado pelo presidente Michel Temer nesta sexta (16), faz com que o Exército assuma a segurança pública do Estado, com responsabilidade sobre as polícias, bombeiros e a área de inteligência, inclusive com poder de prisão de seus membros.
Com isso, o entendimento é de que a votação da reforma da Previdência, prevista para a próxima semana, terá que ser suspensa, pois a Constituição não pode ser alterada durante a vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio".

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