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Declaração

Para Bolsonaro, manifestações no Chile são atos de terrorismo

Em Pequim, presidente qualificou de terrorismo derramamento de óleo no Nordeste, caso fique provado que não foi acidente

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 09:08
Presidente Jair Bolsonaro em reunião nesta quinta (15) Crédito: Marcos Corrêa/PR - 15/10/2019
AGÊNCIA FOLHAPRESS-O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta sexta-feira (25) que as manifestações que ocorreram no Chile foram um "ato terrorista".
"O problema do Chile foi gravíssimo. Aquilo não é manifestação, nem reivindicação. São atos terroristas", disse. O país vive uma onda de protestos desde sexta-feira (18), quando o governo chileno anunciou um reajuste na tarifa do metrô, que posteriormente foi suspenso.
Bolsonaro voltou a afirmar que tem conversado com o mistério da Defesa, caso ocorra episódios similares no Brasil. "As tropas tem que estar preparadas para fazer a manutenção da lei e da ordem", disse.

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O presidente disse ainda que já recebeu informes de reuniões e atos preparatórios de possíveis "manifestações não legais" sendo planejadas no país.
Bolsonaro também classificou de "ato terrorista" o derramamento de óleo nas nas praias do Nordeste, caso fique comprovado que não foi um acidente. Análises feitas pela Petrobras e pela Universidade Federal da Bahia apontam que o óleo tem origem na Venezuela.
Em postagem nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou que o Greenpeace poderia estar por trás do incidente.
O presidente evitou culpar a ONG e disse que tinha que conversar com o ministro. No entanto, também fez críticas: "o Greenpeace não nos ajuda em nada".
Para dar uma resposta a crise, o presidente diz que o ministério da Economia estuda o pagamento de um seguro defeso extra a pescadores, marisqueiros e caranguejeiros. O impacto fiscal estimado é de R$ 240 milhões por mês.

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