Igreja Católica

Padre Júlio Lancellotti sugere que 'publicações provocadoras' estão por trás de veto

Religioso é reconhecido por seu engajamento em causas sociais, sobretudo as que se referem à população em situação de rua, e entrosado com círculos progressistas.

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 16:21

Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua Crédito: Reprodução/Instagram @padrejulio.lancellotti

O padre Júlio Lancellotti sugeriu haver componentes políticos em seu afastamento, por ordem do arcebispo dom Odilo Scherer, de canais digitais.

Questionado neste domingo (21) pela Folha sobre o tema, no fim da primeira missa celebrada após receber o veto, o sacerdote começou afirmando ser "difícil de dizer" se esse fator pesou. Ele é reconhecido por seu engajamento em causas sociais, sobretudo as que se referem à população em situação de rua, e entrosado com círculos progressistas.

"Eu acho que existem questões da igreja que são disciplinares, que são da autoridade do arcebispo, e não cabe a mim contestar", afirmou depois de conduzir a missa na capela da Universidade São Judas, na Mooca, zona leste de São Paulo.

Na sequência, contudo, ele afirmou que a decisão da Arquidiocese de São Paulo pode ter partido de um incômodo com sua performance virtual. "Talvez eu faça muitas publicações, e as publicações são questionadoras, são provocantes, denunciam."

Não veio a público, até agora, por que dom Odilo optou por barrar as atividades virtuais do padre.

O que se sabe: no domingo passado, Lancellotti anunciou que as celebrações semanais realizadas na capela deixarão de ser exibidas ao vivo pela internet.

Também afirmou que não deve continuar atualizando seus perfis nas redes. Sua última publicação no Instagram, uma discussão teológica, é de 10 de dezembro.

Na ocasião, Lancellotti divulgou uma nota falando em "período de recolhimento temporário", e dom Odilo disse à reportagem que o veto é "assunto de um bispo com seu padre". A Arquidiocese determinou uma auditoria financeira na paróquia de São Miguel Arcanjo, liderada há 40 anos por Lancelloti.

Sobre o que motivou essa investigação em particular, disse apenas "estar sendo feito uma auditoria geral de tudo". Não respondeu sobre repasses que a paróquia faz, mas frisou não receber dinheiro do Estado.

Ele descreveu como "difíceis e cheios de desafio" os dias que se seguiram à proibição de transmitir missas pela internet e abastecer suas redes sociais. O perfil da capela virou um canal alternativo de divulgação de suas mensagens.

Seu futuro, segundo Lancellotti, está nas mãos de seus superiores. "Os próximos passos vêm da hierarquia, né? Eles que vão decidir o que vão fazer. Por enquanto, eu continuo aqui celebrando e fazendo o mesmo trabalho."

Na missa, o padre evocou seu lema, "força e coragem", com um adendo: "Digo sempre [isso] pra que eu me convença também. Muitas vezes é difícil, mas a gente vai por um caminho que não tem volta."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta