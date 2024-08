Outro voo pediu pouso de emergência pelo mau tempo no interior de SP

O avião enfrentou condições meteorológicas semelhantes ao da aeronave que caiu em Vinhedo (SP); pouso emergencial não chegou a ser realizado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Pedro Santos, que comandava uma aeronave com destino a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), solicitou pouso de emergência em meio ao vento e gelo que atingem a região. O avião enfrentou condições meteorológicas semelhantes ao da aeronave que caiu em Vinhedo.

Apesar do pedido, o pouso de emergência não foi necessário, disse o comandante ao jornalista Rodrigo Bocardi, que estava no voo. "Por um momento, a gente julgou melhor realizar a descida para buscar temperaturas positivas, mas logo depois conseguimos sair da condição de gelo", afirmou à GloboNews.

Outro caso

Avião que caiu em Vinhedo (SP) saiu do Paraná

Uma aeronave com 61 pessoas caiu em Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira (9), e não há sobreviventes, segundo o governo do estado.

Aeronave caiu no terreno de uma residência, localizada em um condomínio. Luiz Augusto de Oliveira, dono do terreno, disse ao UOL que ele estava em casa com a esposa e uma funcionária no momento da queda. Eles visualizaram fogo na aeronave e os corpos das vítimas no local.