"Parecia que estava caindo na minha casa", diz moradora sobre queda de avião em SP

A moradora diz que viu o momento da queda de uma aeronave com 61 pessoas. Não há sobreviventes, segundo o governador de São Paulo

Queda era um medo antigo, explica. "Já pensei [sobre a possibilidade de queda], porque é uma rota aqui do aeroporto nosso, é uma rota, né? Até uma época mudaram a rota, mas parece que voltou de novo. O nosso território aéreo aqui é uma rota muito grande de aviões que pousam e que descem no aeroporto aqui de Campinas", relata.

O que se sabe sobre o acidente

Aeronave do modelo ATR-72 pertencia à Voepass Linhas Aéreas. Em nota, a companhia informou que não há confirmação sobre como o acidente ocorreu nem sobre a situação atual das pessoas que estavam no voo. Sete equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. A ocorrência foi recebida às 13h25, segundo a corporação.

Um vídeo mostra momento da queda. Nas imagens, gravadas por moradores da região do Distrito Industrial, é possível ver a aeronave despencando. A queda ocorreu na rua João Edueta, segundo o Corpo de Bombeiros. Aeronave despencou quase quatro mil metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. Pelo registro, é possível ver que a aeronave caiu pouco antes de pousar.

Integrantes da Cenipa estão a caminho do local para investigar o acidente e auxiliar no resgate. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que representantes do órgão em São Paulo foram mobilizados para a ocorrência. Fabricado em 2010, o avião estava com situação regular na Anac. Em nota, a agência afirmou que monitora a prestação de atendimento às vítimas e aos familiares.