Voepass, dona de avião que caiu em SP, enfrenta pico de reclamações de passageiros

Segundo relatório da Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, a cada cem mil passageiros da Voepass, 67,40 estão se queixando

O valor é maior que o da Latam (61,51) e menor que o da Azul (78,37) e da Gol (74,21), para termos de comparação com as outras companhias aéreas nacionais. Nenhuma das concorrentes, no entanto, teve uma alta tão expressiva neste ano. O índice leva em conta os quatro primeiros meses de 2024, já que os demais ainda não foram contabilizados pela plataforma, e representa o segundo maior valor de que se tem registro -atrás apenas da média de 2020, ano em que as companhias aéreas enfrentaram o período mais crítico da pandemia de Covid-19 para o turismo.