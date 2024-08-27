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Os quilombolas desafiando mineradora britânica acusada de soterrar rio na Chapada Diamantina

Moradores de duas comunidades quilombolas da Bahia acionam Justiça britânica para tentar barrar a atuação da Brazil Iron em sua região. Companhia, cuja operação foi interditada pelo governo da Bahia, também tem apoiadores locais.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 ago 2024 às 18:00

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 18:00

Uma cratera cinza em um mar de montanhas verdes. Esse é um cenário de Piatã, cidade da Chapada Diamantina, na Bahia, palco de um conflito que há alguns anos opõe moradores de duas comunidades quilombolas centenárias — Bocaina e Mocó — e uma empresa britânica de mineração chamada Brazil Iron.
De um lado, pequenos agricultores no entorno da mina reclamam de supostos danos ambientais causados pela exploração do minério de ferro, como poluição e soterramento das nascentes de um rio, além de prejuízos à saúde causados pela poeira lançada no ar por explosões. Do outro, a companhia britânica nega qualquer irregularidade ou dano ambiental e diz fazer uma "mineração verde", movida a energia renovável e com uso menor de carbono, um dos gases do efeito estufa que causa o aquecimento global.
Também afirma ter encontrado uma reserva de ferro "importante para o planeta", recurso em parte a ser utilizado na construção de trens e carros elétricos. Confira nessa reportagem especial da BBC News Brasil.  

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