Os quilombolas desafiando mineradora britânica acusada de soterrar rio na Chapada Diamantina

Uma cratera cinza em um mar de montanhas verdes. Esse é um cenário de Piatã, cidade da Chapada Diamantina, na Bahia, palco de um conflito que há alguns anos opõe moradores de duas comunidades quilombolas centenárias — Bocaina e Mocó — e uma empresa britânica de mineração chamada Brazil Iron.

De um lado, pequenos agricultores no entorno da mina reclamam de supostos danos ambientais causados pela exploração do minério de ferro, como poluição e soterramento das nascentes de um rio, além de prejuízos à saúde causados pela poeira lançada no ar por explosões. Do outro, a companhia britânica nega qualquer irregularidade ou dano ambiental e diz fazer uma "mineração verde", movida a energia renovável e com uso menor de carbono, um dos gases do efeito estufa que causa o aquecimento global.