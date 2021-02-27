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Gastos do governo

Onyx é exonerado para indicar emendas ao Orçamento

Ele deve voltar ao governo dia 2. Em 2019, ele foi o único parlamentar que não indicou emendas entre os 513 deputados e 81 senadores

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 08:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 fev 2021 às 08:48
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni Crédito: José Dias/PR
O ministro Onyx Lorenzoni foi exonerado, "a pedido", do cargo, segundo decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta sexta-feira, 26.
Recém-empossado ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Onyx está se "licenciando" do cargo para reassumir o mandato de deputado e apresentar emendas ao Orçamento. Na terça, dia 2, ele deve voltar ao ministério.

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No Orçamento de 2019, Onyx foi o único parlamentar que não indicou emendas entre os 513 deputados e 81 senadores.
A prática de exoneração dos ministros que têm mandato é comum quando há votações importantes para o governo federal. No final de janeiro, ainda titular do Ministério da Cidadania, Onyx foi exonerado do cargo para participar da eleição da presidência da Câmara e ajudar no esforço do Planalto de eleger seu aliado Arthur Lira (PP-AL).
O mesmo ocorreu na ocasião com os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Comunicações, Fábio Faria, que também são deputados licenciados. Eles foram todos exonerados em um dia e retornaram aos cargos de ministros após a eleição da Câmara. (Colaborou Daniel Weterman)

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