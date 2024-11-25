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Tragédia

Ônibus despenca de ribanceira e deixa ao menos 23 mortos em Alagoas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo teria descido cerca de 20 metros e estaria em uma área de difícil acesso. O veículo transportava 40 passageiros

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 06:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2024 às 06:23
Um ônibus capotou em uma ribanceira e deixou 23 pessoas mortas na tarde deste domingo (24) na serra da Barriga, em União dos Palmares (AL), segundo a Secretaria de Estado da Saúde.
Em nota, a pasta afirma que, de acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), 22 vítimas tiveram o óbito confirmado no local do acidente e outra, uma gestante, deu entrada no Hospital Regional da Mata (HRM), mas não resistiu aos ferimentos. Ao todo, o HRM atendeu 29 pacientes.
Ônibus capota em ribanceira na região da Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas
Ônibus capota em ribanceira na região da Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas — Foto: Reprodução/Vídeo Crédito: Reprodução/Vídeo
Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo teria descido cerca de 20 metros e estaria em uma área de difícil acesso. O veículo transportava 40 passageiros.
O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no estado.
"Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas", disse Dantas, em nota.
O governo estadual havia disponibilizado 21 leitos de UTI Pediátrica e três de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste as pessoas feridas.
As vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e para o Hospital Metropolitano.
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse em uma rede social que está "muito impactada com a notícia do trágico acidente" e prestou solidariedade aos familiares das vítimas.
"Estamos acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate. Em um mês tão importante para todo país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente", escreveu ela.
Na serra da Barriga fica o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que recebe muitos turistas nesta época do ano o Dia da Consciência Negra foi celebrado na última quarta-feira (20).
A Prefeitura de União dos Palmares publicou uma nota em suas redes sociais afirmando que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. O município também decretou luto de três dias.

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