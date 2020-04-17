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Ministério da Saúde

OMS, sobre saída de Mandetta: países devem tomar decisões técnicas

'Agradecemos ao ministro por seu trabalho', disse o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 17:15

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 17:15

O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou que a entidade está ciente da demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde brasileiro. "Agradecemos ao ministro por seu trabalho", disse nesta sexta-feira (17) em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça.
Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta foi demitido após Bolsonaro discordar da adoção do isolamento social para conter o vírus Crédito: Anderson Riedel/PR
Ryan destacou que cada país tem liberdade para agir da maneira como achar adequada, mas pediu aos governos para tomarem decisões baseadas em evidências e com apoio de toda a máquina estatal.
Ele ressaltou ainda que a organização está trabalhando para fornecer apoio técnico ao Brasil, por meio do escritório regional na América Latina.

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