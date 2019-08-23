Obras no aeroporto Santos Dumont começam neste sábado e afetam voos

Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/A Gazeta | Arquivo

Nesse período, quase todos os voos previstos para pousar ou decolar do aeroporto foram transferidos ao Galeão , na zona norte carioca, a cerca de 20 quilômetros de distância do Santos Dumont.

As obras vão substituir todo o revestimento da pista principal do aeroporto - elas serão tocadas 24 horas em todos os sete dias da semana. A última reforma da pista ocorreu há dez anos. Para a Infraero, a nova pista vai garantir a plena segurança das operações pela próxima década segundo os marcos regulatórios da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

O intuito da obra é "oferecer melhora no contato entre os pneus das aeronaves com a pista molhada ou seca", disse a Infraero. Com 63 metros de comprimento e 12 metros de largura a menos que a pista principal, ela comporta apenas aviões menores.

As três empresas aéreas que utilizam o Santos Dumont tiveram 45 dias para readequar a malha de voos. Alguns deles continuam no aeroporto, pois a pista auxiliar do terminal vai seguir funcionando.

Gol e a Latam transferiram todos os voos para o Galeão e ajustaram os horários das operações. Também permitiram que o passageiro remarque a viagem sem custos ou receba o reembolso integral.

Já a Azul vai continuar operando no aeroporto, mas apenas com destinos para Campos dos Goytacazes (RJ), São José dos Campos, Ribeirão Preto (SP) e Vitória (ES) , este último apenas em setembro. Ao todo, serão nove voos diários pela companhia.

A previsão inicial para início da reforma era no dia 12 de agosto, mas ajustes na pista secundária por exigência da Anac foram feitos antes que as obras maiores começassem.

"O fechamento da pista principal para as obras é necessário devido à complexidade da tecnologia aplicada ao pavimento: a camada porosa de atrito não permite emendas e, por isso, inviabiliza a realização dos trabalhos em períodos intercalados", informou a Infraero.