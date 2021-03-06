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Impeachment em pauta

OAB vai debater gestão de Bolsonaro na pandemia de Covid-19

Desde a redemocratização, a OAB pediu a cassação dos ex-presidentes Fernando Collor, Dilma Rousseff e Michel Temer

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mar 2021 às 19:33
Felipe Santa Cruz, presidente da OAB
Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Crédito: Reprodução Twitter
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, vai convocar para a próxima terça-feira (09) uma sessão extraordinária do conselho da entidade para discutir a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na pandemia do novo coronavírus. A próxima reunião do colegiado estava prevista para o dia 17, mas o encontro foi antecipado diante dos pedidos da cúpula da OAB para pautar o assunto.
"Há muita pressão de conselheiros e ex-presidentes por medidas duras contra o governo Bolsonaro", disse Santa Cruz ao Estadão. O impeachment do presidente deve ser debatido na sessão. O conselho federal da entidade já denunciou o governo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), por "violações" e "omissão" na pandemia.
Desde a redemocratização, a OAB pediu a cassação dos ex-presidentes Fernando Collor, Dilma Rousseff e Michel Temer. Um eventual pedido de impeachment de Bolsonaro se somaria aos mais de 50 requerimentos entregues à Câmara dos Deputados desde o início do mandato do atual presidente, em janeiro de 2019.

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