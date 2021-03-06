OAB vai debater gestão de Bolsonaro na pandemia de Covid-19

"Há muita pressão de conselheiros e ex-presidentes por medidas duras contra o governo Bolsonaro", disse Santa Cruz ao Estadão. O impeachment do presidente deve ser debatido na sessão. O conselho federal da entidade já denunciou o governo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), por "violações" e "omissão" na pandemia.