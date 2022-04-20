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"O inimigo da nação não veste verde e amarelo, veste vermelho", diz Bolsonaro

A declaração foi feita em discurso em entrega de títulos fundiários em Rio Verde (GO). Presidente também afirmou que os Poderes podem ser melhorados no Brasil

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2022 às 15:18
Em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro filiou-se ao PL
Em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro filiou-se ao PL Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Crítico do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (20) que todos os Poderes do Brasil "podem ser aperfeiçoados e melhorados". A declaração foi feita em discurso em entrega de títulos fundiários em Rio Verde (GO).
Bolsonaro também aproveitou o evento para criticar a esquerda, que na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve polarizar com o presidente nas eleições deste ano. "O inimigo da nação não veste verde e amarelo, veste vermelho", afirmou o chefe do Executivo no evento. "Tem um ladrão por aí que vive dizendo que sonha em voltar a desarmar seu povo", acrescentou, em aparente referência a Lula.
"O Brasil é um país cristão. Somos contra o aborto, a ideologia de gênero. Nós queremos arma de fogo para o cidadão de bem", repetiu ainda o presidente, reforçando a postura conservadora que deve adotar na campanha.
Com uma plateia de apoiadores do governo, a cerimônia em Goiás também foi marcada por vaias ao governador do Estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), que se distanciou de Bolsonaro.

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