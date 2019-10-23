Home
Nova fase da Lava Jato mira multinacional e bloqueia bilhões de cartel

Foi determinado o bloqueio de bens no valor de R$ 1,7 bilhão dos investigados

Pedro Prata, Pepita Ortega e Fausto Macedo

Estadão Conteúdo

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 10:40

 - Atualizado há 6 anos

Petrobras Crédito: Agência

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (23), a fase 67 da Operação Lava Jato para apurar corrupção passiva, ativa e lavagem de capitais. A operação tem apoio do Ministério Público Federal. Denominada Tango & Cash, a operação mira na empreiteira ítalo-argentina Techint, que compunha desde o início o "Clube", cartel de empresas formado para vencer e abjudicar licitações das grandes obras da Petrobras.

Foi determinado o bloqueio de bens no valor de R$ 1,7 bilhão dos investigados. Os investigadores acreditam que as propinas pagas correspondiam a 2% do valor de cada contrato, o que pode ter gerado o pagamento de R$ 60 milhões em propina.

Cerca de cem agentes cumprem 23 mandados de busca e apreensão no Estado de São Paulo, nas cidades de São Paulo, Campinas e Barueri; no Estado do Rio, nas cidades de Rio de Janeiro, Petrópolis, Niterói e Angra dos Reis; e no Paraná, na cidade de Matinhos. Os mandados foram expedidos pela 13ª. Vara Federal de Curitiba.

Os investigadores apuram se o grupo empresarial repassava valores via empresas offshore a ex-diretores e ex-gerentes da Petrobras, mediante a celebração de contratos fraudulentos de assessoria/consultoria.

Segundo os investigadores, um dos ex-diretores da estatal teria recebido, entre 2008 e 2013, US$ 9,4 milhões. A propina foi paga mesmo após ele ter deixado o quadro da empresa em 2012.

São investigados ainda, por corrupção, os próprios ex-funcionários beneficiários das propinas, e, por lavagem dinheiro, seus intermediários, incluindo duas empresas de consultoria.

"O Clube" ficou constituído por nove grupos empresariais até 2006. São eles Odebrecht, Setal-SOG, UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon e MPE. Posteriormente, o grupo percebeu que era necessário permitir a entrada de outras empresas, uma vez que grandes empreiteiras brasileiras estavam de fora e isso ainda permitia certa concorrência nas licitações.

DEFESAS

A reportagem busca contato com o grupo empresarial Techint e com a Petrobras. O espaço está aberto para as manifestações das empresas.

