No ES, Bolsonaro é preferido por homens e por quem tem ensino superior

Candidato à Presidência Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

de acordo com a pesquisa do Instituto Futura, divulgada nesta segunda-feira (24). Na intenção estimulada de voto, o capitão reformado do Exército registra 42,9% da preferência dos homens, enquanto entre as mulheres registra 27,1%. No Espírito Santo, o primeiro colocado na pesquisa de intenção de voto para presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), é o candidato que recebe a maior parte dos votos dos eleitores do sexo masculino,. Na intenção estimulada de voto, o capitão reformado do Exército registra 42,9% da preferência dos homens, enquanto entre as mulheres registra 27,1%.

Bolsonaro também alcança, sozinho, mais da metade do eleitorado das classes A/B, com 50,8% das preferências deste grupo. Ele também lidera na classe C, onde obtém uma fatia significativa, com 41,3%, e na D/E, com 26,4%.

A maior parte dos eleitores com ensino superior no Espírito Santo também preferem Bolsonaro: 45,2%, ao todo. Entre aqueles que concluíram o ensino médio, o candidato tem 41,3%. Já entre o grupo que estudou somente até o ensino fundamental, Fernando Haddad (PT) sai na frente, com 22,8% , ante 19,9% de Bolsonaro.

Analisando as intenções de voto no petista, ele registra uma votação semelhante entre homens e mulheres, preferido por 15% dos entrevistados do sexo masculino, e 17,4% do sexo feminino.