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Presidenciáveis

No ES, Bolsonaro é preferido por homens e por quem tem ensino superior

Já o segundo colocado, Fernando Haddad (PT), se destaca entre os eleitores com ensino fundamental, diz pesquisa do Instituto Futura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 01:20

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 01:20

Candidato à Presidência Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução
No Espírito Santo, o primeiro colocado na pesquisa de intenção de voto para presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), é o candidato que recebe a maior parte dos votos dos eleitores do sexo masculino, de acordo com a pesquisa do Instituto Futura, divulgada nesta segunda-feira (24). Na intenção estimulada de voto, o capitão reformado do Exército registra 42,9% da preferência dos homens, enquanto entre as mulheres registra 27,1%.
Bolsonaro também alcança, sozinho, mais da metade do eleitorado das classes A/B, com 50,8% das preferências deste grupo. Ele também lidera na classe C, onde obtém uma fatia significativa, com 41,3%, e na D/E, com 26,4%.
A maior parte dos eleitores com ensino superior no Espírito Santo também preferem Bolsonaro: 45,2%, ao todo. Entre aqueles que concluíram o ensino médio, o candidato tem 41,3%. Já entre o grupo que estudou somente até o ensino fundamental, Fernando Haddad (PT) sai na frente, com 22,8% , ante 19,9% de Bolsonaro.
Analisando as intenções de voto no petista, ele registra uma votação semelhante entre homens e mulheres, preferido por 15% dos entrevistados do sexo masculino, e 17,4% do sexo feminino.
Quanto à classe social, Haddad conquista seu maior percentual na classe D/E, com 20,7%. Na classe C, foi a opção de 13,5%, enquanto na A/B é de 8,6%.

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