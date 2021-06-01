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CPI da Covid

Nise: decreto sobre cloroquina não deveria avançar porque "exporia" Bolsonaro

O recado de Nise foi lido na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado, a partir de documentos entregues pela médica para dar força à própria versão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:09

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:09

À mesa, em pronunciamento, médica oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi.
À mesa, em pronunciamento, médica oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi. Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
A médica Nise Yamaguchi orientou o tenente-médico Luciano Azevedo a não avançar com a proposta de um decreto relacionado à cloroquina porque o ato "exporia muito" o presidente Jair Bolsonaro. O recado de Nise foi lido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, no depoimento dela, a partir de documentos entregues pela médica para dar força à própria versão sobre a reunião no Palácio do Planalto em que se discutiu a recomendação do remédio.
Nise voltou a dizer que o decreto não tratava de alteração na bula da cloroquina. "A última mensagem que a senhora troca com Luciano: 'Oi, Luciano, esse decreto não pode ser feito assim porque não é assim que regulamenta a pesquisa clínica, tem normas próprias, exporia muito o presidente'", leu o vice-presidente da CPI da Covid-19 no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que defendeu a convocação de Azevedo para falar à comissão.
A médica reforçou a preocupação manifestada na mensagem a Azevedo e disse que seria um "absurdo" que o decreto fosse levado adiante. "Imagina um decreto que faz acesso a medicação e o presidente assina. É um absurdo isso", afirmou. Segundo Nise, a minuta não teria chegado às mãos de Bolsonaro. "Nunca se faz um decreto para fazer pesquisa clínica ou bula. Tanto é que isso nunca foi para a mão do presidente", disse. Nise afirmou também que não teve acesso à proposta de decreto enquanto estava no encontro que ocorreu no palácio e que só teria recebido o documento mais tarde.

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