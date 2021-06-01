Senador confronta Nise Yamaguchi e questiona seu conhecimento de infectologia

Em pronunciamento, à mesa, médica oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Na ausência de respostas, o senador baiano passou a criticar o conhecimento da oncologista sobre infectologia.

O parlamentar, que é médico ortopedista, a questionou inicialmente a respeito da diferença entre um vírus e um protozoário e afirmou que Nise respondeu errado à pergunta.

"A senhora não conhece, não estava preparada para participar do gabinete paralelo como outros que participaram, sobretudo curiosos, advogados, o empresário Wizard, em uma arca de Noé tratando da ciência no Brasil, só que não tinha Noé para conduzir a arca", afirmou.

"A senhora maculou a imagem tomando essa iniciativa [defender a hidroxicloroquina], e também querendo ser ministra da Saúde e não conseguiu. A senhora apostou numa droga que poderia dar certo ou não. E a ciência não admite isso", disse Alencar.

O senador também posteriormente questionou a posição da médica sobre como iria aferir a imunidade de rebanho, qual exame deveria ser feito.

Ele ainda fez outros questionamentos a respeito da área de infectologia para os quais Nise não apresentou respostas corretas, segundo ele. Alencar fez as questões com o intuito de provar que ela não estaria apta a fazer aconselhamentos sobre uma área que não domina.

ASSESSORA EXPULSA

Uma assessora de Nise Yamagachi questionou Alencar depois de ele confrontar a oncologista e acabou expulsa da sala onde ocorre a sessão da comissão.

Após uma discussão no colegiado, a sessão foi suspensa. Logo no início do intervalo, a assessora de Nise falou individualmente com o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), para dizer que ela não estava mentindo no depoimento, e o senador respondeu dizendo que ela estava "mentindo descaradamente".

Em resposta, a assessora levantou-se e falou em voz alta que estava assustada, como mulher, com a "grosseria dos senadores", afirmou que era um "absurdo" e que eles não deixavam ela falar.

Aziz, então, disse que ela ficaria "assustada" do lado de fora da sala e pediu à Polícia Legislativa que a conduzisse para outro local.