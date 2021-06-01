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Ex-ministro de governo

Bolsonaro nomeia Pazuello para cargo vinculado à Presidência

O general é um dos principais alvos da CPI da Covid, por ter comandado o Ministério da Saúde durante o agravamento da pandemia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 15:24

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 15:24

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para sanção dos projetos de lei que ampliam a aquisição de vacinas pelo Governo Federal.
O presidente da república, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da saúde, Eduardo Pazuello ,durante cerimônia para sanção dos projetos de lei que ampliam a aquisição de vacinas pelo Governo Federal. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) foi nomeado nesta terça-feira (1º) para um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à presidência da República. Pazuello será secretário de Estudos Estratégicos no órgão, segundo edição extra do Diário Oficial da União.
O ex-ministro é um dos principais alvos da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, por ter comandado a pasta durante o agravamento da pandemia no país.
Ele prestou depoimento ao colegiado, quando blindou o presidente Bolsonaro, e foi reconvocado.
Recentemente, ele participou de um ato político no Rio de Janeiro ao lado de Bolsonaro. Como militar da ativa, a presença do general na manifestação causou constrangimento no comando da Força e Pazuello teve que apresentar explicações em um processo disciplinar.

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