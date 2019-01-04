Home
Ninguém acerta a Quina, e prêmio acumulado passa de R$ 3 mi

Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em Caibi (SC), foram os seguintes: 04, 30, 63, 71 e 75