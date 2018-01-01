Ônibus circulam com 50% da frota no primeiro dia do ano

Após as comemorações do Ano Novo, os ônibus do sistema Transcol voltaram a circular em regime de greve na tarde desta segunda-feira (1) em toda a Grande Vitória. De acordo com o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, como não há horário de pico no feriado, apenas 50% da frota está rodando no primeiro dia do ano. Entre a meia noite do dia 31 e o meio dia de hoje a greve havia sido temporariamente interrompida por determinação da Justiça.
Bastos também reafirma que o Sindirodoviários não voltou a ser procurado pelos sindicatos patronais em busca de um acordo. Assim, a paralisação deverá se prolongar até o dia 10 de janeiro, quando haverá o julgamento do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
A categoria, que rejeitou uma proposta de aumento de 2%, pleiteia um reajuste real de 5% do salário, além de outras melhorias.