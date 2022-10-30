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Eleições 2022

Nenhum eleitor foi impedido de votar por blitze da PRF, diz Moraes

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse neste domingo (30) que nenhum eleitor foi impedido de votar por causa de operações feitas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 16:20

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 16:20

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse neste domingo (30) que nenhum eleitor foi impedido de votar por causa de operações feitas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Prédio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília (DF)
Prédio do TSE Crédito: LR Moreira / TSE
Moraes disse que as operações serão investigadas.
"O prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. Mas volto a dizer, nenhum ônibus voltou à origem. Todos votaram", disse Moraes.
Como mostrou a Folha de S.Paulo, a PRF descumpriu ordem judicial de Moraes de não realizar operações que envolvam o transporte público de passageiros.
Moraes disse que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, argumentou que as operações feitas se baseavam no código de trânsito. Vasques esteve no TSE no início da tarde.
O presidente do TSE afirmou que essas todas as operações foram suspensas na tarde deste domingo.
Disse que a votação termina às 17h, "como programado". "Foram casos em que nenhum eleitor voltou para a sua casa. Eles votaram."

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