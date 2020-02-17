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Porto de Santos

Navio chinês será inspecionado amanhã pela Anvisa

Na última sexta-feira (14), o navio encaminhou, como parte a documentação necessária para aportar, o livro médico de bordo. Entre os registros, há o de dois tripulantes que tiveram sintomas gripais durante a viagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 18:36

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 18:36

Porto de Santos segue recomendações da Anvisa contra o coronavírus Crédito: Arquivo Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) marcou para às 7h de amanhã (18) a inspeção do navio Kota Pemimpin. A embarcação de bandeira chinesa vai atracar na noite de hoje (17) no Porto de Santos, em São Paulo. O trabalho será feito em conjunto com a vigilância epidemiológica do estado de São Paulo e do município de Santos.
Na última sexta-feira (14), o navio encaminhou, como parte a documentação necessária para aportar, o livro médico de bordo. Entre os registros, há o de dois tripulantes que tiveram sintomas gripais durante a viagem, com tosse e dor de garganta. No entanto, a Anvisa acabou descartando a possibilidade de se tratarem de casos de coronavírus. Neste momento, não há nenhum tripulante doente no navio, não havendo motivo para preocupação, diz comunicado da agência.
A embarcação ficará isolada durante a inspeção.  A ação faz parte do reforço da Anvisa para o coronavírus, já que a embarcação teve o relato de dois casos com sintomas de tosse e febre, informa a nota da Anvisa. Após a avaliação, o navio poderá receber o Certificado de Livre Prática, documento emitido a todas as embarcações que atracam nos portos brasileiros.

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Na maior parte dos casos, o documento é concedido de forma eletrônica (via rádio). No entanto, diante da comunicação de algum evento de saúde pelo capitão da embarcação, a emissão é vinculada a uma inspeção a bordo, explica o comunicado da Anvisa.

CASOS INVESTIGADOS NO BRASIL

Na última sexta-feira (14), o Ministério da Saúde informou que investiga quatro casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. Das quatro pessoas ainda sob suspeita de ter o vírus, cujo epicentro ocorreu na cidade chinesa de Wuhan, há uma criança de 2 anos, um adulto de 56 anos e duas pessoas na faixa dos 20 anos. Duas pessoas são do sexo masculino e duas são mulheres. Todos têm histórico de viagem à China, mas não a Wuhan.
Com informações Agência Brasil.

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