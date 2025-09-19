Home
>
Brasil
>
Mulher foge de ex-padrasto após 22 anos de violência e cárcere privado

Mulher foge de ex-padrasto após 22 anos de violência e cárcere privado

Segundo a polícia, o suspeito começou a praticar a violência sexual quando a vítima tinha apenas sete anos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:03

Policial auxilia no isolamento à casa de suspeito, no Paraná
Policial auxilia no isolamento à casa de suspeito, no Paraná Crédito: Reprodução/PCPR

Uma mulher de 29 anos denunciou à Polícia Civil do Paraná que foi vítima de estupro, perseguição e cárcere privado por parte do ex-padrasto durante duas décadas. O homem, de 51 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (16), em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Segundo a polícia, o suspeito começou a praticar a violência sexual quando a vítima tinha apenas sete anos.

Recomendado para você

Os grandes chats que conhecemos, como o ChatGPT e o Gemini, são testados e ajustados antes do lançamento para moldar os comportamentos que deveriam ou não deveriam ter

Sem sucesso, jovens em depressão estariam usando ChatGPT para evitar suicídio. Entenda

Segundo a polícia, o suspeito começou a praticar a violência sexual quando a vítima tinha apenas sete anos

Mulher foge de ex-padrasto após 22 anos de violência e cárcere privado

O IBS e o CBS, novos impostos que vão substituir os existentes, vão promover alterações para proprietários e locatários a partir de 2026

O que muda na cobrança do aluguel com a Reforma Tributária

Aos 16 anos, ela teria sido forçada a se casar com ele, após engravidar e ele se separar da mãe da vítima. Durante 22 anos ela relata ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas, restrições à liberdade, monitoramento por câmeras instaladas na casa em que moravam e controle sobre o celular e deslocamentos.

O suspeito também obrigava a ex-enteada a se relacionar com outros homens e registrava os atos sexuais em vídeo. A vítima conseguiu fugir após alegar que iria a um posto de saúde para que os filhos recebessem atendimento médico. Ela procurou a delegacia da cidade e até mesmo durante o registro da ocorrência recebeu ameaças do agressor por telefone e mensagens de áudio.

O homem foi preso em casa, após tentar se esconder. Os policiais apreenderam câmeras utilizadas para monitoramento e vídeos dos abusos no celular do suspeito. A mulher e os filhos foram levados para um lugar seguro e devem receber medidas protetivas. O homem foi encaminhado para uma penitenciária.

Leia mais

Imagem - O que muda na cobrança do aluguel com a Reforma Tributária

O que muda na cobrança do aluguel com a Reforma Tributária

Imagem - Dois policiais são baleados e um suspeito é morto durante confronto em Cariacica

Dois policiais são baleados e um suspeito é morto durante confronto em Cariacica

Imagem - CBN Vitória ao vivo: saiba os segredos para o preparo da pizza napolitana!

CBN Vitória ao vivo: saiba os segredos para o preparo da pizza napolitana!

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais