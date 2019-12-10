Mulher é presa após tentar esfaquear juíza dentro de Fórum em SP

Fórum da Barra Funda, em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma mulher de 55 anos foi presa acusada de tentar esfaquear uma juíza, por volta das 16h desta segunda-feira (9), dentro do Fórum Criminal da Barra Funda (zona oeste da capital paulista). Uma faca foi apreendida com a suspeita, que responderá por tentativa de homicídio.

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo ) admitiu em nota que a suspeita conseguiu entrar armada no fórum por "falha humana", pois passou armada pelo detector de metais, e que apura o caso.

Segundo a polícia, a juíza do 3º Tribunal do Júri, cuja identidade não foi informada, realizava uma audiência quando a suspeita entrou no local. A acusada teria aproveitado que uma advogada abriu a porta da sala e a seguiu.

A suspeita questionou a magistrada se ela era juíza, segundo o boletim de ocorrência. Após confirmação, a acusada teria sacado uma faca e gritado: "Você me condenou. Você me condenou."

Segundo a polícia, estagiários que estavam na sala pediram ajuda a um policial militar do fórum. Ele e outro PM conseguiram desarmar a acusada.

Até a chegada dos policiais, de acordo com relatos de testemunhas à polícia, a juíza teria tentado acalmar a acusada explicando que, na Vara do Júri, o corpo de jurados é que decide sobre a condenação de réus. "Contudo, aquela mulher [suspeita], nitidamente transtornada, continuava a gritar e se aproximou da vítima [...] dando claros sinais de que pretendia atentar contra a vida dela [juíza]", descreve o boletim de ocorrência.

Segundo o TJ, a suspeita foi presa em 2018 após cometer um crime não informado em Itapecerica da Serra (Grande SP) e conquistou o direito de cumprir a pena em liberdade em 17 de setembro deste ano. A defesa dela não foi encontrada pela reportagem.

RESPOSTA

Segundo o TJ-SP, uma "falha humana" possibilitou que a suspeita entrasse armada no fórum, apesar de o local possuir detector de metais. O tribunal apura o que teria acontecido.