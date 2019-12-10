Homem é preso ao invadir e cochilar na casa de policiais na Serra

Os policiais militares chegaram ao endereço, na Avenida Espírito Santo, após o Ciodes receber denúncias anônimas indicando que o local estava sendo habitado. No verão, o espaço é utilizado por policiais mineiros que visitam o Estado.

Alexsander foi flagrado dormindo em um dos quartos no segundo andar. Ao lado dele, foram encontrados um revólver calibre 32 com seis munições, 38 buchas de maconha, 13 pedras de crack, sete pinos de cocaína e R$ 109,05. Contra ele, havia um mandado de internação expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Serra.