Homem é preso ao invadir e cochilar na casa de policiais na Serra

Armado com um revólver, um homem foi preso após arrombar a residência de verão de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, localizada na Praia de Carapebus, na Serra. O jovem identificado como Alexsander Oliveira Passos do Nascimento, 18 anos, foi preso manhã desta segunda-feira (9) enquanto dormia em um dos quartos.
Os policiais militares chegaram ao endereço, na Avenida Espírito Santo, após o Ciodes receber denúncias anônimas indicando que o local estava sendo habitado. No verão, o espaço é utilizado por policiais mineiros que visitam o Estado.
Alexsander foi flagrado dormindo em um dos quartos no segundo andar. Ao lado dele, foram encontrados um revólver calibre 32 com seis munições, 38 buchas de maconha, 13 pedras de crack, sete pinos de cocaína e R$ 109,05. Contra ele, havia um mandado de internação expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude da Serra.
Os policiais que prenderam Alexsander disseram que ele confessou usar o imóvel para montar uma boca de fumo. Ele teria confessado ter assumido o controle do tráfico de drogas na região conhecida como Ponto Final do bairro. O invasor foi levado para a 3ª Delegacia Regional. Ele foi autuado por posse de arma e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.