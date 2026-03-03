Home
Mulher é esfaqueada e sofre queimaduras em tentativa de feminicídio em PE

Mulher é esfaqueada e sofre queimaduras em tentativa de feminicídio em PE

Um suspeito de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante; a Polícia Militar diz ter encontrado a vítima com graves queimaduras no local de trabalho dela

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:51

Mariele Vitória Alves de Lima foi internada em uma UTI do hospital da Restauração, no Recife
Mariele Vitória Alves de Lima foi internada em uma UTI do hospital da Restauração, no Recife Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 21 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na última segunda-feira (2) em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Um suspeito de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante. A Polícia Militar diz ter encontrado a vítima com graves queimaduras no local de trabalho dela. Os familiares afirmam que o suspeito teria atacado a mulher com golpes de faca, jogado um solvente de tinta e depois ateado fogo nela.

Os militares disseram que localizaram o homem na casa dele, onde também estava o celular da vítima. O suspeito também estava ferido e recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia. A Polícia Civil afirmou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A reportagem não conseguiu localizar o responsável pela defesa do homem.

A mulher está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Restauração, na capital pernambucana. A unidade diz que não vai informar o quadro de saúde da paciente por questões de privacidade e segurança.

Ele é apontado pela polícia como ex-companheiro da vítima, a auxiliar administrativa Mariele Vitória Alves de Lima. Familiares de Mariele, porém, negam que ela tenha se envolvido em um relacionamento com o suspeito, que é ex-colega de trabalho. A recusa em iniciar uma relação teria sido o motivo das agressões, disse uma irmã de Mariele à TV Globo.

