Home
>
Brasil
>
Mulher atropelada e arrastada em São Paulo morre após nova cirurgia

Mulher atropelada e arrastada em São Paulo morre após nova cirurgia

O atropelamento aconteceu em 29 de novembro. A mulher foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao hospital em estado grave. Em decorrência dos ferimentos, ela teve que amputar as duas pernas

Redação O Estado de S. Paulo

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:51

Tainara Souza Santos, de 31 anos, que foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na zona norte de São Paulo, morreu na noite desta quarta-feira, 24, véspera de Natal.

Recomendado para você

O atropelamento aconteceu em 29 de novembro. A mulher foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao hospital em estado grave. Em decorrência dos ferimentos, ela teve que amputar as duas pernas

Mulher atropelada e arrastada em São Paulo morre após nova cirurgia

Da diminuição nos índices de pobreza a avanços na ciência que beneficiaram um paciente capixaba, veja alguns dos episódios importantes que marcaram o ano

Elas existem. Relembre 10 boas notícias de 2025

Até então, a marca era a arrecadação de 2023, de R$ 1,3 bilhão

Flamengo anuncia receita recorde de R$ 2,1 bilhões em 2025

"É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha, a Tay, nos deixou. Descansou", comunicou Lúcia Aparecida Silva, mãe da vítima, nas redes sociais. "É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento. E agora é pedir por justiça", finalizou.

O escritório de advocacia que representava a família no caso confirmou que a vítima morreu por volta das 19 horas. "Tainara não resistiu aos ferimentos causados pela brutalidade praticada contra ela no dia 29 de novembro de 2025", aponta comunicado da Wilson Zaska Advocacia Criminal.

Tainara Souza Santos, de 31 anos, caminha com amigo antes de ser atropelada em São Paulo
Tainara Souza Santos, de 31 anos, caminha com amigo antes de ser atropelada em São Paulo Crédito: Reprodução

Tainara havia passado por uma nova cirurgia de amputação na segunda-feira (22), na região da coxa. Também havia sido submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica de reparação. Sobre esses procedimentos, a mãe havia dito que eram os mais desafiadores, segundo os médicos.

O atropelamento aconteceu em 29 de novembro. A mulher foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao hospital em estado grave. Em decorrência dos ferimentos, ela teve que amputar as duas pernas.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como responsável pelo crime, virou réu por tentativa de homicídio e feminicídio.

De acordo com as investigações e com advogados que acompanham o caso, Douglas teria mantido um relacionamento anterior com a vítima e, ao vê-la com outro homem em um bar, avançou com o veículo contra ela.

A defesa tem afirmado que ele é réu confesso, mas nega envolvimento com Tainara.

Leia mais

Imagem - Elas existem. Relembre 10 boas notícias de 2025

Elas existem. Relembre 10 boas notícias de 2025

Imagem - Flamengo anuncia receita recorde de R$ 2,1 bilhões em 2025

Flamengo anuncia receita recorde de R$ 2,1 bilhões em 2025

Imagem - Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal; internação ocorrerá na quarta (24)

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal; internação ocorrerá na quarta (24)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais