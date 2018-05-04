MPF defende arquivamento de ações que questionam o 'golpe de 2016'

Pretos e pardos terão tipo de cabelo, formato de nariz e lábios verificados; já indígenas serão validados pela comunidade de origem na UFRGS Crédito: Divulgação/Ramon Moser

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Sul arquivou uma ação que questionava o teor do curso "O golpe de 2016 e a nova onda conservadora do Brasil" oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) aos alunos de graduação e pós-graduação. O posicionamento foi defendido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), e enviado a todos os núcleos do país.

Segundo o MPF, "não é cabível a análise do mérito sobre o teor de cursos oferecidos por qualquer instituição de ensino superior, especialmente em face da autonomia didático-científica das Universidades, conforme preceitua o artigo 207 da Constituição Federal".

Em um documento encaminhado a procuradores que atuam na área da cidadania, a PFDC argumenta que cercear a discussão de determinados assuntos afeta a gestão democrática do ensino público, além de contrariar os princípios constitucionais da educação brasileira, como as liberdades constitucionais de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, assim como o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

O MPF recebeu inúmeras representações questionando a constitucionalidade de cursos em universidades públicas sobre o "golpe de 2016", que faz referência ao processo de impeachment sofrido pela presidente Dilma Roussef, em 2016.

Em fevereiro, a Universidade de Brasília (UnB) causou polêmica ao anunciar que iria oferecer um curso com o mesmo nome "o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil". Após o anúncio, o Ministério da Educação (MEC) acionou a Advocacia-Geral da União (AGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) para que fosse apurada improbidade administrativa por parte dos responsáveis pela criação da disciplina na UNB.

Além da UnB, outras quatro instituições anunciaram que iriam oferecer cursos com o mesmo teor: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam).