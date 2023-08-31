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Crime no Ceará

Motorista endividado planejou roubo que terminou em tortura e morte de mulher

Motorista endividado emprestou veículo para as duas pessoas cometerem assaltos e dividir os valores obtidos no crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 ago 2023 às 06:30

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 06:30

Um homem endividado teria encomendado um assalto que terminou na tortura e morte de Kaianne Bezerra Lima Chaves, na casa dela, no Ceará.
O motorista de aplicativo emprestou o carro para um homem e um adolescente praticarem um roubo na região, conforme explicou Gustavo Pernambuco, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, em entrevista à TV Globo.
Kaianne Bezerra Lima Chaves, na casa dela, no Ceará
Kaianne Bezerra Lima Chaves, na casa dela, no Ceará Crédito: Reprodução
A ideia era dividir o valor dos objetos roubados entre os integrantes do grupo. A polícia identificou o veículo, o proprietário e outros dois envolvidos.
O homem teria uma dívida de cerca de R$ 5 mil. Ele foi identificado, mas até a tarde desta quarta-feira (30) ainda não havia sido localizado e preso.
"O mentor desse crime era um motorista de aplicativo que estava com dívida de cartão de crédito de mais ou menos R$ 5 mil, e ele se utilizou desses dois, um menor e outro indivíduo, que já foi identificado. Ele emprestou o veículo para que eles cometessem um roubo naquela região e que, após a ocorrência, eles trariam os objetos para que fossem divididos entre eles", explicou Pernambuco.
Nesta terça-feira (29), um homem de 39 anos foi preso com pertences da vítima e um adolescente foi apreendido por envolvimento no caso.
Eles teriam feito a mulher e o marido dela reféns durante um assalto na casa em que viviam no bairro Planalto do Sol, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de sábado (26).
Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, morreu após ter sido torturada. Ela foi ferida na cabeça com um "objeto contundente", segundo a polícia.

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