Motorista endividado planejou roubo que terminou em tortura e morte de mulher

Um homem endividado teria encomendado um assalto que terminou na tortura e morte de Kaianne Bezerra Lima Chaves, na casa dela, no Ceará.

O motorista de aplicativo emprestou o carro para um homem e um adolescente praticarem um roubo na região, conforme explicou Gustavo Pernambuco, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, em entrevista à TV Globo.

Kaianne Bezerra Lima Chaves, na casa dela, no Ceará Crédito: Reprodução

A ideia era dividir o valor dos objetos roubados entre os integrantes do grupo. A polícia identificou o veículo, o proprietário e outros dois envolvidos.

O homem teria uma dívida de cerca de R$ 5 mil. Ele foi identificado, mas até a tarde desta quarta-feira (30) ainda não havia sido localizado e preso.

"O mentor desse crime era um motorista de aplicativo que estava com dívida de cartão de crédito de mais ou menos R$ 5 mil, e ele se utilizou desses dois, um menor e outro indivíduo, que já foi identificado. Ele emprestou o veículo para que eles cometessem um roubo naquela região e que, após a ocorrência, eles trariam os objetos para que fossem divididos entre eles", explicou Pernambuco.

Nesta terça-feira (29), um homem de 39 anos foi preso com pertences da vítima e um adolescente foi apreendido por envolvimento no caso.

Eles teriam feito a mulher e o marido dela reféns durante um assalto na casa em que viviam no bairro Planalto do Sol, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de sábado (26).