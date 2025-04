Em São Caetano (SP)

Motorista atropela e mata duas jovens que atravessavam faixa de pedestres

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (10)

Motorista atropelou e matou pedestres, em São Caetano do Sul . (Reprodução/TV Globo)

Duas jovens de 18 anos morreram atropeladas quando atravessavam a faixa de pedestres em uma rua de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, na noite desta quarta-feira (9). As vítimas, identificadas como Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis, foram arremessadas a cerca de 50 metros e morreram no local.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), imagens das câmeras de monitoramento mostram que o motorista dirigia em alta velocidade quando atingiu as vítimas. O boletim de ocorrência indica suspeita de que ele, identificado como o estudante de direito Brendo dos Santos Sampaio, 26, estaria praticando racha no momento do atropelamento.

Ainda conforme a pasta, ele foi submetido ao teste para detectar a presença de álcool no organismo. O resultado foi negativo. A reportagem entrou em contato com a defesa de Brendo. O advogado Francisco Ferreira, por meio de nota, afirmou que o caso foi uma fatalidade e que as vítimas teriam atravessado ainda quando o semáforo estava vermelho para pedestres, e que o motorista não as viu.

A defesa ressaltou que Brendo prestou socorro às vítimas, não fugiu do local e o teste para embriaguez deu negativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (10).

Uma das testemunhas relatou à Polícia Civil que estava dirigindo quando o carro de Brendo, um Honda Civic, o ultrapassou em "altíssima velocidade". O depoimento relata que Brendo chegou a parar no sinal ao lado do carro da testemunha, mas arrancou bruscamente assim que o semáforo abriu e se emparelhou com um Chevrolet Ônix logo à frente. Ambos os veículos passaram a trafegar paralelamente em alta velocidade.

Depois, na avenida Goiás, local do atropelamento, a testemunha relatou que viu as duas jovens caídas e o Honda Civic parado nas proximidades. A testemunha ainda afirmou que o veículo tinha características "visivelmente alteradas", como dois escapamentos esportivos não originais de fábrica e para-choque traseiro modificado com luzes de LED em ambos os lados.

O registro policial ainda descreve que, com a violência do impacto, uma das jovens foi arremessada a 52 metros da faixa, enquanto o corpo da outra estava a 47 metros da travessia. De acordo com a prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado mas, quando chegou ao local do acidente, elas já estavam mortas.

Em nota, a Prefeitura de São Caetano do Sul lamentou o acidente e afirmou que colabora com a investigação da Polícia Civil. O texto diz ainda que o limite de velocidade na via, uma das principais da cidade, é 60 km/h.

Jovens comemoravam novo emprego

A mãe de Isabelli, Claudilene Helena de Lima, contou à TV Globo que a filha estava feliz pois iria começar como jovem aprendiz em um supermercado na próxima segunda-feira (14).

Ela tinha saído com a amiga Isabela para comemorar o novo emprego e ambas voltavam para casa quando foram atropeladas. "As duas eram amigas inseparáveis. Estudavam o ensino médio juntas e morreram juntas."

Antes de sair para encontrar a amiga, Isabelli, filha única, teria comemorado poder usar perfume sem se preocupar. "Ela colocou o perfume que ela gostava e falou: 'Olha, mãe, agora posso usar o perfume, porque eu estava guardando para não acabar. Mas agora vou trabalhar e consigo comprar, né?'", disse a mãe.

O pai de Isabela, Marcos Antonio dos Santos Régis, afirmou que a avenida é bastante iluminada, mas que o motorista parecia estar distraído e não diminuiu a velocidade, atravessando a faixa como se não tivesse ninguém na frente.

Uma amiga das vítimas que preferiu não ser identificada disse que conheceu Isabela por meio do melhor amigo, que é ex-namorado da jovem. A mulher de 20 anos diz que Isabela a acolheu em momentos difíceis e que também conhecia Isabeli por meio de amigos em comum. As "Isas" eram melhores amigas, conta.

Uma das imagens do circuito de segurança indica que o sinal estava amarelo para ele, mas o advogado de defesa do motorista afirmou que o rapaz passou pelo cruzamento quando o semáforo estava verde para os carros. O advogado ainda relatou à TV Globo que o estudante tinha acabado de sair da faculdade, que fica próxima ao local do acidente, e que trafegava pela avenida Goiás dirigindo entre 60 e 70 km/h, sem saber precisar a velocidade exata no momento do atropelamento.

