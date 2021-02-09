Morre aos 87 anos o senador José Maranhão, vítima de Covid-19

O senador José Maranhão (MDB-PB) durante pronunciamento no Plenário do Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador José Maranhão (MDB-PB) morreu na noite desta segunda-feira (8), por complicações decorrentes da Covid-19. O parlamentar tinha 87 anos e era o mais velho do Congresso Nacional.

Trata-se do segundo senador que morre vítima do novo coronavírus. Em outubro do ano passado, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), morreu aos 83 anos vítima de falência múltipla dos órgãos, após ser infectado pelo vírus.

Maranhão havia sido infectado no fim de novembro, em João Pessoa (PB), durante o segundo turno das eleições municipais. Uma semana depois, foi transferido para São Paulo para se tratar, onde permaneceu desde então.

O emedebista se licenciou do cargo no dia 12 de janeiro.

O corpo do parlamentar será levado para sua terra natal, Araruna (PB), onde será enterrado. Casado com a desembargadora Maria de Fátima Bezerra, deixa três filhos (Maria Alice, Leônidas e Letícia) e dois netos (José Neto e Maria de Fátima).

O senador foi eleito para seu segundo mandato no Senado 2014. Já havia sido governador da Paraíba por três vezes, vice-governador, deputado constituinte, deputado federal e deputado estadual.

Iniciou sua carreira política em 1955 na Assembleia Legislativa da Paraíba. Teve os direitos políticos cassados pelo regime militar, mas voltou à atividade parlamentar com a redemocratização do país.

Alguns parlamentares manifestaram pesar em suas redes sociais.