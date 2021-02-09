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Segundo no Senado

Morre aos 87 anos o senador José Maranhão, vítima de Covid-19

Trata-se do segundo senador que morre vítima do novo coronavírus. Em outubro do ano passado, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), morreu aos 83 anos vítima de falência múltipla dos órgãos, após ser infectado pelo vírus

Publicado em 

09 fev 2021 às 06:25

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 06:25

O senador José Maranhão (MDB-PB) durante pronunciamento no Plenário do Senado
O senador José Maranhão (MDB-PB) durante pronunciamento no Plenário do Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador José Maranhão (MDB-PB) morreu na noite desta segunda-feira (8), por complicações decorrentes da Covid-19. O parlamentar tinha 87 anos e era o mais velho do Congresso Nacional.
Trata-se do segundo senador que morre vítima do novo coronavírus. Em outubro do ano passado, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), morreu aos 83 anos vítima de falência múltipla dos órgãos, após ser infectado pelo vírus.
Maranhão havia sido infectado no fim de novembro, em João Pessoa (PB), durante o segundo turno das eleições municipais. Uma semana depois, foi transferido para São Paulo para se tratar, onde permaneceu desde então.

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O emedebista se licenciou do cargo no dia 12 de janeiro.
O corpo do parlamentar será levado para sua terra natal, Araruna (PB), onde será enterrado. Casado com a desembargadora Maria de Fátima Bezerra, deixa três filhos (Maria Alice, Leônidas e Letícia) e dois netos (José Neto e Maria de Fátima).
O senador foi eleito para seu segundo mandato no Senado 2014. Já havia sido governador da Paraíba por três vezes, vice-governador, deputado constituinte, deputado federal e deputado estadual.
Iniciou sua carreira política em 1955 na Assembleia Legislativa da Paraíba. Teve os direitos políticos cassados pelo regime militar, mas voltou à atividade parlamentar com a redemocratização do país.
Alguns parlamentares manifestaram pesar em suas redes sociais.
"Acabo de receber a triste notícia da partida do querido amigo Senador José Maranhão. De longe um dos maiores expoentes da nossa política, em muito contribuiu no parlamento. Não à toa, era tão querido em sua amada Paraíba. Envio meus sinceros sentimentos à família e amigos", escreveu Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

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