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Motor de avião explode após decolagem no aeroporto de Guarulhos

Motor de avião explode após decolagem no aeroporto de Guarulhos

Passageiros da aeronave ouviram vários estouros, acompanhados de clarões; destroços caíram na pista do aeroporto após as explosões

CRISTINA CAMARGO

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Agência FolhaPress

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Publicado em 30 de março de 2026 às 16:11

Airbus A330 da Delta Airlines com fogo na turbina após decolagem
Airbus A330 da Delta Airlines com fogo na turbina após decolagem Crédito: Reprodução/YouTube/Canal Aviação Guarulhos

O motor esquerdo de um Airbus A330 da Delta Airlines explodiu logo após a decolagem no aeroporto internacional de Guarulhos, na noite deste domingo (29), o que obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido. Passageiros da aeronave ouviram vários estouros, acompanhados de clarões. Vídeo do canal Avião Guarulhos, no Youtube, mostra que destroços caíram na pista do aeroporto após as explosões. Parte do gramado do aeroporto pegou fogo com a queda de destroços. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

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O avião tinha como destino Atlanta, nos Estados Unidos. O voo, que durou apenas nove minutos, foi cancelado e será reprogramado. Os passageiros foram levados para hotéis de São Paulo. Na conversa entre controlador de voo e pilotos da Delta, logo após o avião sair do chão, o controlador afirma: "Delta, você tem fogo nas suas asas". O piloto responde: "Nós sabemos, vamos precisar de voltar".

O pouso ocorreu em segurança. Segundo o Aeroin, o avião tinha 288 pessoas a bordo e há a suspeita de colisão com pássaros. A causa do incidente, no entanto, ainda não foi confirmada. Moradores da região registraram o avião com fogo no motor, o retorno ao aeroporto e as margens da pista com fogo. No interior da aeronave, passageiros gritaram e entraram em desespero antes do pouso.

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