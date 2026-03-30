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Vamos ter que resolver problemas da família Bolsonaro para ganhar eleições, diz Valdemar

Vamos ter que resolver problemas da família Bolsonaro para ganhar eleições, diz Valdemar

Presidente do PL afirma que questão envolvendo os filhos do ex-presidente e Michelle Bolsonaro precisará ser solucionada porque pleito será acirrado

ANA LUIZA ALBUQUERQUE

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Agência FolhaPress

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Publicado em 30 de março de 2026 às 15:22

SÃO PAULO - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse na tarde desta segunda-feira (30) que os problemas da família Bolsonaro precisarão ser resolvidos para que o senador Flávio Bolsonaro (PL) possa vencer o presidente Lula (PT) nas próximas eleições.

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Existe um racha entre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), especialmente entre o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Michelle ainda não se engajou na pré-campanha de Flávio.

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL
Valdemar da Costa Neto defendeu uma mulher para a vaga de vice de Flávio Crédito: PL/Divulgação

Valdemar participou de um almoço do grupo Lide, do ex-governador João Doria, em São Paulo. O empresário Basilio Jafet perguntou a ele sobre a possibilidade de que brigas na família e falas mais radicais de integrantes do clã possam atrapalhar Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral.

"Se não resolvermos esses problemas dentro da família, o Eduardo não volta para o Brasil. Temos que ganhar as eleições", disse o presidente do PL. Eduardo está vivendo nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.

Valdemar afirmou ainda que terá uma reunião com o senador no fim de semana para tratar deste assunto.

Em sua fala, o presidente do PL defendeu uma mulher para a vaga de vice de Flávio, afirmando que a senadora Tereza Cristina, cotada para o posto, é um "máximo". Ele também enalteceu o trabalho de Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher.

Valdemar comentou o caso Master, dizendo que a base do governo Lula não quer assinar uma CPI sobre o assunto. "É um sinal que deve ter gente do governo envolvido nisso", afirmou.

A direita bolsonarista vem tentando associar o escândalo do Master ao governo federal, buscando desgastar a imagem de Lula. A pré-campanha de Flávio Bolsonaro acredita que o assunto prejudicará a campanha do presidente.

Os principais nomes mencionados no caso até o momento, no entanto, são de direita. O senador Ciro Nogueira (PP-PI), por exemplo, é um dos políticos mais ligados a Daniel Vorcaro, dono do Master, e atuou no Congresso em defesa dos interesses do banco. Vorcaro também era próximo de outros líderes do centrão, como Antonio Rueda, presidente do União Brasil.

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