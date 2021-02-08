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Imunização

Governo Federal pede à AstraZeneca rapidez na remessa de vacinas

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, está em missão na Suécia. Documento enviado ao sócio majoritário da AstraZeneca será avaliado pelo conselho da corporação

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:40

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 fev 2021 às 17:40
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, enviou uma carta ao sócio majoritário da AstraZeneca, Marcus Wallenberg, pedindo para que a empresa acelere o envio de insumos e vacinas para o combate da Covid-19 no Brasil. O documento será avaliado pelo conselho da corporação.
Esse foi a formalização de um pedido feito pessoalmente à Wallenberg durante encontro de ambos na sede da Ericsson. O ministro das Comunicações brasileiro está na Suécia em missão para conhecer os fabricantes que detém a tecnologia 5G.
Na carta, o ministro comenta que o governo brasileiro apostou na empresa para desenvolver uma resposta eficaz ao vírus. Ele finaliza o documento pedindo celeridade na entrega das vacinas e insumos.

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