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  • Morre a mãe do cantor Daniel, dona Maria Aparecida, aos 82 anos
Cantor confirmou

Morre a mãe do cantor Daniel, dona Maria Aparecida, aos 82 anos

Cantor divulgou nas redes nesse sábado (1°). Causa da morte não foi divulgada

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 14:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2023 às 14:38
Maria Aparecida Cantador Camillo, mãe do cantor Daniel, morreu neste sábado, dia 1º, aos 82 anos. A informação foi publicada pelo sertanejo em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.
Na publicação, Daniel diz faltar adjetivos para descrever a mãe, que define como especial e exemplo de mulher, que o ensinou a ser quem ele é hoje.
"É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Vai com Deus!"
A assessoria de imprensa do cantor informou que a apresentação de Daniel prevista para este sábado (1) em Santa Izabel D'Oeste, no Paraná, foi adiada. Uma nova data será divulgada em breve.
Conhecida como Dona Maria, a mãe de Daniel era item de adoração do cantor. Em setembro do ano passado, ele registrou nas redes sociais o aniversário dela, celebrando ainda que ela e seu pai, José Sebastião, tinham completado 60 anos de casamento.
Além do cantor e do marido, Maria Aparecida deixa outros três filhos.

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