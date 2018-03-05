Moro condena Mariano Marcondes Ferraz a 10 anos e 4 meses de prisão

Atriz Luiza Valdetaro e o marido, o empresário Mariano Marcondes Ferraz Crédito: Reprodução/ Instagram

O empresário Mariano Marcondes Ferraz foi condenado a dez anos e quatro meses de prisão pelo juiz Sergio Moro, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi preso em 26 de outubro de 2016 e libertado no dia 3 de novembro do mesmo ano, depois de pagar fiança de R$ 3 milhões. Ferraz era representante da empresa Decal Brasil e foi acusado de pagar US$ 868,4 mil em propinas ao então diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa para renovar um contrato de serviços de armazenagem e acostagem de navios no Porto de Suape, em Pernambuco. O contrato foi assinado em 2006 e recebeu aditivos, permanecendo vigente até 2012. O segundo contrato, de renovação, era válido por cinco anos.

Ferraz fez os pagamentos para uma conta no banco Lombard Odier, de Genebra, Suíça, cujo titular era um dos genros de Costa, Humberto Sampaio Mesquita.

Moro reconheceu a confissão como atenuante, mas disse que ela foi parcial e que ele apenas admitiu os pagamentos, alegando ter sido vítima de extorsão. "Ora, confissão não se confunde com colaboração. O condenado apenas admitiu os fatos da imputação, aliás provados documentalmente, sem propiciar elementos probatórios relativos a outros crimes ou de forma a contribuir com a revelação de outros fatos criminosos. Não contribuiu ainda com a formação de prova contra Paulo Roberto Costa e o cunhado deste, uma vez que estes já eram confessos. Então, não cabe reconhecer colaboração", escreveu o juiz na sentença.

Ferraz deverá cumprir pena em regime fechado e a progressão de regime já é certa, uma vez que ele pagou fiança no valor da propina. O valor da fiança foi confiscado e será devolvido à Petrobras.