Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moraes será relator de ação contra Bolsonaro sobre varíola dos macacos no STF
Por mais prevenção

Moraes será relator de ação contra Bolsonaro sobre varíola dos macacos no STF

Na ação, movida pelo PSB, o partido sustenta que houve falta de gestão institucional do governo federal em relação à monkeypox
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2022 às 19:45

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 19:45

O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido como relator de um processo contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo o combate à varíola dos macacos.
Na ação, movida pelo PSB, o partido sustenta que houve falta de gestão institucional do governo federal em relação à monkeypox, ou varíola dos macacos, e pede que o STF determine à União e aos Estados campanhas de vacinação contra a doença. O partido também acionou o STF para obrigar o governo a promover a prevenção de grupos vulneráveis, especialmente a comunidade LGBTQIA+, alvo de piadas do presidente em entrevistas dadas recentemente.
Ministro Alexandre de Moraes
Ministro Alexandre de Moraes Crédito: Nelson Jr. / SCO / STF
Como relator, Moraes será responsável por julgar o pedido do PSB e determinar se o governo deve cumprir o pedido. "A inexistência de plano nacional efetivo e operacional de combate à disseminação da MONKEYPOX, além da inércia e falta de gestão institucional, promove verdadeira violação à Jurisprudência que se desenvolveu no Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de proteção à saúde pública como um direito indisponível e irrenunciável", diz a petição inicial.
Moraes é alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro pela atuação do ministro no inquérito das fake news e no Tribunal Superior Eleitoral (STF). O ministro vai tomar posse na presidência do TSE no próximo dia 16 e presidirá a Corte durante as eleições. Moraes se reuniu com Bolsonaro no último dia 10, em mais uma tentativa de conciliação entre os dois. O magistrado também foi sorteado para julgar o registro da candidatura de Bolsonaro à reeleição no TSE.

LEIA MAIS 

PF prende homem que ameaçou  invadir o STF e desafiou Moraes em vídeo

Moraes manda aliados de Bolsonaro excluírem posts que ligam Lula ao PCC

Moraes manda Telegram excluir vídeo com 'fake news' sobre Ciro Gomes

'Troco' de Alexandre de Moraes em Bolsonaro trava indicação para TRE-ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PSB STF Alexandre de Moraes Varíola dos Macacos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz
Imagem de destaque
Um terço dos projetos contra desastres no PAC de 2023 não saiu do papel
Imagem de destaque
Homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados