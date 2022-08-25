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Eleições 2022

Moraes manda bloquear redes da esposa de Daniel Silveira após sofrer ataques

Deputado usou as redes sociais da mulher para atacar o ministro do STF e o senador Romário (PL-RJ)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2022 às 17:51

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 17:51

SÃO PAULO - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o bloqueio das redes sociais e das contas bancárias de Paola da Silva Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e candidata a uma cadeira na Câmara pela mesma sigla do marido.
A determinação aparece após Silveira usar as redes sociais da mulher para atacar Moraes e o senador Romário (PL-RJ). O deputado bolsonarista está suspenso das redes sociais desde fevereiro de 2021, quando o STF bloqueou suas contas no Twitter, Instagram e Facebook.
Daniel Silveira e mulher
Paola Daniel, mulher do deputado Daniel Silveira, teve as redes sociais e contas bancárias bloqueadas  Crédito: Daniel Silveira / Instagram / Reprodução
O ministro do STF, relator do processo que condenou Silveira a oito anos e nove meses de prisão, também mandou a PF (Polícia Federal) tomar o depoimento de Paola em cinco dias. Na decisão, Moraes argumenta que ela auxiliou Silveira a burlar ordens da Corte, quando publicou em suas redes o vídeo do deputado atacando o juiz.
Moraes, que tem sido responsável por decisões desfavoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, também determinou que Paola seja proibida de criar novos perfis em redes sociais e estabeleceu multa diária de R$ 15 mil em caso de descumprimento.

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O ministro também repetiu ordem dada em junho ao BC (Banco Central) para bloqueio de todas as contas bancárias de Paola. Ela recebeu transferência de R$ 100 mil de Silveira após o ministro determinar o bloqueio das contas do deputado.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Daniel Silveira para posicionamento sobre a nova decisão. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

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