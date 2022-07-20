Montagem de 2018 volta a circular para atacar sistema eletrônico de votação

A imagem é uma montagem e circula desde 2018, tendo sua veracidade desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à época e também agora, quando voltou a circular nas redes sociais Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Postagem no Twitter chama atenção para a disparidade de números em um Boletim de Urna de 2018: 9.909 votos em Haddad, o que seria impossível, já que o documento mostra 777 eleitores aptos na seção e 452 votos nominais. Os dados, marcados na imagem, seriam prova de fraude, como afirma o texto: “FRAUDE 2018 VAI VENDO BRASIL”.

Onde foi publicado: Twitter e Kwai.

Conclusão do Comprova: É falsa a postagem que mostra imagem adulterada de um boletim real de votação na cidade de Nagóia, no Japão, após o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. O conteúdo manipulado altera os números de votos para os então candidatos Fernando Haddad, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin (PSDB) para afirmar, falsamente, que houve fraude na eleição.

O conteúdo, que foi desmentido em 2018 pelo próprio Comprova e diversos outros veículos, voltou a circular agora, sendo desmentido novamente, inclusive pelo TSE, que voltou a apontar manipulação de dados.

Falso , para o Comprova, é todo o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 18 de julho, o tuíte tinha quatro mil interações. O conteúdo foi marcado como informação falsa pelo Twitter, que bloqueou as funções de curtir, compartilhar ou comentar. Já no Kwai, foram 516 visualizações.

O que diz o autor da publicação: O perfil no Twitter não permite o envio de mensagens. A conta posta conteúdo de apoio a Jair Bolsonaro e retuitou por várias vezes a postagem falsa aqui verificada, com o texto: “Derrubaram? POSTO DE NOVO”.

Também foram consultadas informações no site do TSE, que, procurado novamente pelo Comprova, reafirmou que o conteúdo é uma fraude.

Números foram adulterados em boletim

A imagem compartilhada na postagem falsa, feita em 13 de julho, circula desde 2018, quando a disputa eleitoral para a Presidência da República foi marcada por ataques à lisura do sistema eletrônico de votação, o que também acontece agora. Na época, o Comprova mostrou que a imagem era falsa e tinha sofrido adulteração.

Os números referentes a Haddad foram alterados de 0009, como mostra foto do documento original obtido pelo Comprova, para 9909. Já os votos em Jair Bolsonaro, também candidato à época, tiveram o número manipulado de 0372 para 0000.

Imagem do documento original fornecida pelo TSE Crédito: Divulgação/Comprova

A fraude também foi mostrada, à época , pelo Fato ou Fake, do G1, e agora , pela AFP Checamos, quando volta a circular. À agência, o TSE reafirmou que o conteúdo se trata de fraude.

“Trata-se de reprodução adulterada de boletim oficial, que apresenta os mesmos códigos de verificação mostrados na imagem e que foi publicado pela Justiça Eleitoral”, disse o TSE à AFP.

À época em que o conteúdo falso circulou pela primeira vez, os códigos de verificação do boletim, que não foram adulterados, permitiram a localização do boletim real. Nele, é possível encontrar diversas outras correspondências com a imagem manipulada, como data, horário de fechamento, ordem dos candidatos na lista de votação, os números de eleitores aptos, total de votos nominais, brancos e nulos etc.

O boletim real se refere à votação na cidade de Nagoia, no Japão, e pode ser consultado no site do TSE . Os dados reais são: 0009 votos em Haddad e 0372 em Jair Bolsonaro. Na imagem adulterada, os votos em Geraldo Alckmin também foram modificados, de 0011 para 0000.

A inscrição 0000, como também aparece para Bolsonaro no conteúdo manipulado, é mais uma evidência de que a imagem foi alterada, já que, como informou o TSE ao Comprova, os boletins de urna não exibem nomes de candidatos que não receberam votos.

TSE reafirma ao Comprova que conteúdo sofreu montagem

Procurado novamente pelo Comprova, o TSE reafirmou que a imagem “trata-se de reprodução adulterada de boletim oficial, que apresenta os mesmos códigos de verificação mostrados na imagem e que foi publicado pela Justiça Eleitoral”.

No e-mail, o TSE ainda acrescenta outro indício de manipulação na imagem: “Os dígitos 9 estão desalinhados do resto dos números, o que sugere alteração digital da foto”.