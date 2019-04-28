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Morte na passarela

Modelo morre após mal súbito na passarela da São Paulo Fashion Week

Tales Soares era mineiro e chegou a estudar Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 22:51

Publicado em 

27 abr 2019 às 22:51
Crédito: ADRIANO ISHIBASHI
Um modelo morreu após passar mal e cair na passarela durante o desfile da grife Ocksa, na tarde deste sábado (27), na São Paulo Fashion Week. Ainda não se sabe com precisão o que aconteceu com Tales Cotta (nome artístico de Thales Soares), 26, da agência Base MGT, que caiu na passarela. Tales era mineiro, natural de Manhuaçu, e chegou a estudar Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo.
Inicialmente, devido à forma como caiu e pela espuma em sua boca, a suspeita era que ele tenha sofrido um ataque epilético. Nos primeiros segundos após o incidente, os convidados imaginaram se tratar de uma performance. Mas logo a música cessou e a brigada de emergência invadiu a passarela.
Ele foi socorrido e levado ainda com vida a uma ambulância na parte externa do Arca, espaço na zona oeste paulistana, onde ocorrem os desfiles. Os bombeiros tentaram reanimar o modelo no local, antes que ele fosse levado ao Pronto Socorro Municipal da Lapa.
Modelos que participam do evento afirmaram que ele estava bem antes de entrar no desfile, mas estava nervoso e não havia comido antes porque era vegetariano e não havia esse tipo de comida no camarim.
Por volta das 19h, a Luminosidade, empresa que organiza a SPFW, emitiu um comunicado informando da morte do modelo em decorrência de um mal súbito.
De acordo com a direção do evento, o jovem "foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu". "Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales", acrescenta o comunicado.
LIGAÇÃO COM O ESPÍRITO SANTO
Crédito: ADRIANO ISHIBASHI
O modelo Tales Cotta tinha bastante ligação com o Espírito Santo. Além de ter estudado na Ufes, nos stories arquivados dele, uma das pastas é com amigos e lugares que costuma ir no Estado, como Ilha do Frade, Ilha do Boi e Curva da Jurema, em Vitória, e Praia de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha. Inclusive, seu último réveillon foi em terras capixabas.

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